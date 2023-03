Convoy, il nuovo gruppo russo guidato dal cuoco di Putin (che affianca la Wagner): ecco perché è pericoloso

Il Gruppo Wagner e Yevgeny Prigozhin sono in difficoltà: munizioni in calo, membri morti e un legame col Cremlino che è ai ferri corti. Inoltre, al «cuoco di Putin» è stato vietato di reclutare prigionieri, come aveva fatto negli scorsi mesi. Prigozhin continua a scontrarsi con il generale e politico russo Shoigu. Mentre tutto ciò accade, una nuova unità vuole prendersi il palcoscenico. Si tratta del «Gruppo Convoy».



Cosa sta succedendo

Prigozhin ha scarsi rapporti sia con l'amministrazione presidenziale che con la cerchia di Putin. Questo ha fatto sì che il capo della Crimea, Sergei Aksyonov, salisse «al trono». A marzo di quest'anno, Aksyonov ha parlato alla televisione della Crimea dell'apparizione di un'unità militare professionale in Crimea: «Si tratta di ragazzi che sono disposti a tutto». Poco prima era stato pubblicato un video su un canale Telegram chiamato «Convoy» che mostrava Aksenov ispezionare le posizioni della nuova unità.



Chi è «Convoy», la nuova unità «Convoglio»

La PMC (Private Military Company) «Convoy» è un'unità militare privata relativamente nuova. Il suo canale Telegram, con lo stesso nome, è stato creato nel novembre dello scorso anno: qui si trovano testi filosofici sulla «forte Russia ortodossa» e sui satanisti ucraini oltre a teorie del complotto su come i Rockefeller hanno acquistato il sistema di approvvigionamento idrico in Ucraina.

Convoy è una riserva dell'esercito da combattimento, i suoi membri stipulano due contratti: uno con Convoy, il secondo con il Ministero della Difesa, ha raccontato un ex membro della PMC. Ciò consente di avere pagamenti garantiti in caso di infortunio o morte.L'uomo riceveva circa 200mila rubli (2400 euro circa, ndr.). Inoltre, a coloro che prestano servizio nell'unità per un anno viene promessa un pezzo di terra «in Crimea o in Abcasia».

Oggi le posizioni del «Convoglio» si trovano nella regione di Kherson adiacente alla Crimea.



Chi è Pikalov Mazai

In un rapporto della giornalista Kurlaeva è apparso anche il comandante dei Convoy: Konstantin Pikalov Mazai, il braccio destro di Prigozhin, il curatore di Wagner PMC in Africa.

In precedenza, Pikalov ha prestato servizio presso il Ministero della Difesa, in un'unità militare vicino a San Pietroburgo, e dopo il suo ritiro è diventato comproprietario e capo di un'agenzia investigativa.

Il fatto che Mazai abbia effettivamente lavorato (o stia lavorando) per Prigozhin è indirettamente confermato dal rapporto di Kurlaeva: secondo lei, Mazai «ha lavorato in Madagascar e nella Repubblica Centrafricana», aree di interesse di Prigozhin. Inoltre, secondo lei, Mazai «era» in Jugoslavia e Georgia, dove ha combattuto «con gli stessi avversari: i mercenari della NATO».

The Wagner Group is redirecting resources from Ukraine to Africa



Here are some countries to watch /1 — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 25, 2023

Un altro co-fondatore è Vasily Yashchikov. L'antenato di Yashchikov è il cosacco Timothy Yashchik, la guardia del corpo personale dell'imperatore Nicola II e dell'imperatrice Maria Feodorovna.