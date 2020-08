Convention repubblicana, Trump junior: «Gli Stati Uniti non sono razzisti, poliziotti eroi, non consegnate il paese alla sinistra radicale»

«Solo Trump può salvare l'America, con Biden si andrebbe al disastro». Il messaggio nella prima nottata della convention repubblicana è chiaro, ancora di più dopo che la scena se la prende lo stesso presidente collegato dalla Casa Bianca. Da Nikki Haley e Donald Trump Junior, le stelle della serata, ai controversi coniugi che puntarono le armi contro i manifestanti di Black Lives Matter, il leit motiv è uno solo: l'amministrazione di Joe Biden e Kamala Harris sarebbe un disastro per il Paese che finirebbe in mano alla sinistra più radicale.

«L'America non è razzista, questa è una bugia dei democratici», ha affermato l'ex ambasciatrice Usa all'Onu, astro nascente del partito che in molti vedono in futuro candidata alla Casa Bianca. Haley, di origini Sikh, non ha dubbi: «Donald Trump merita altri quattro anni perchè mette sempre l'America First. Ha fatto quello che Barack Obama e Joe Biden si sono rifiutati sempre di fare con Corea, Iran, Israele, Cina e Isis. E l'amministrazione Biden-Harris sarebbe molto peggio di quella Obama-Biden».

Ancora più duro l'affondo del primogenito del tycoon, per molti l'erede politico insieme alla sorella Ivanka del tycoon. «Bisogna combattere il razzismo, ma i poliziotti sono degli eroi», ha affermato a poche ore dal nuovo video shock in cui alcuni agenti in Wisconsin sparano una miriade di colpi alla schiena di un afroamericano, ora in fin di vita. Un episodio che ha scatenato violenze e costretto le autorità al coprifuoco. «Dobbiamo imparare dal passato, non cancellarlo», ha aggiunto il figlio del presidente, il cui intervento è stato il più acceso e duro insieme a quello della fidanzata Kimberly Guilfoyle, ex di Fox secondo cui il ticket Biden-Harris è pericoloso per l'America. «I democratici proteggono i criminali dai cittadini onesti e cercano di annientare le periferie favorendo la costruzione di abitazioni popolari», hanno invece accusato Mark e Patricia McCloskey, la coppia marito e moglie che davanti alla loro mansion di Saint Louis, in Missouri, puntò una pistola e un fucile contro i manifestanti che sfilavano pacificamente per la morte di George Floyd.

«Non importa dove vivete, la vostra famiglia non sarà al sicuro in un'America governata dai democratici radicali», hanno affermato i due. Infine il presidente che dopo aver definito «pazzo» Joe Biden su Twitter, accusandolo di voler chiudere di nuovo il Paese per la pandemia, ha fatto due apparizioni a sorpresa durante la convention: una con i medici ed infermieri in prima linea contro il coronavirus e una con gli ostaggi americani liberati. Grande attesa per la seconda serata della convention, la notte della first lady Melania.

