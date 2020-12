Covid, in America morti record, 3.157 in un giorno: «Più degli attentati dell'11 settembre»

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo tragico record di morti giornalieri per il coronavirus: secondo i dati della John Hopkins university, i nuovi decessi in 24 ore sono 3.157, «più delle vittime degli attentati dell'11 settembre», scrive il Guardian.

"The reality is December and January and February are going to be rough times. I actually believe they're going to be the most difficult time in the public health history of this nation," said the CDC's top official https://t.co/QOkMKQhC3o

— CNN (@CNN) December 3, 2020