Conferenza Italia-Africa: al via la seconda edizione con il ministro Moavero Milanesi

«Parleremo di politica ed economia, ma non dobbiamo scordare che la cultura unisce e questo evento si tiene a Roma, per duemila anni crocevia di culture molto diverse». Così Enzo Moavero Milanesi ieri sera al Maxxi di via Guido Reni, per la serata inaugurala della Conferenza Italia Africa, in programma per il 25 ottobre alla Farnesina.

La conferenza, che verrà aperta da un intervento del Presidente Mattarella e terminerà con quello del premier Conte, vede partecipare i rappresentanti di oltre 50 stati africani.

A fare gli onori di casa della serata inaugurale Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, che fino al 5 novembre propone la mostra Africa Metropolis, dedicata all’arte contemporanea africana. © RIPRODUZIONE RISERVATA