Iran, Mohsen Shekari (23 anni) è il primo manifestante condannato a morte. Teheran: «Impiccato questa mattina»

L'Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato a morte per impiccagione. È stato condannato per «aver dichiarato guerra a Dio»: questo è il commento che arriva da Teheran.

L'Ungheria inizia a collaborare con l'Iran, che fornisce armi alla Russia

Mohsen Shekari era stato arrestato lo scorso 25 settembre per aver presumibilmente ferito un agente paramilitare di sicurezza con un coltello e aver bloccato il passaggio di una strada nella Capitale iraniana.

Il 23enne era stato arrestato poco più di una settimana dopo lo scoppio delle proteste in tutta l'Iran, innescate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata e poi uccisa dalla polizia morale iraniana per "non adesione al codice di abbigliamento obbligatorio dell'Iran per le donne". Il giovane era stato condannato a morte lo scorso 20 novembre dalla Corte Suprema di Teheran.

He was only 23 years old. This morning, just before sunrise, the Islamist regime in Iran executed #MohsenShekari, a protester they had arrested in #Tehran



Mohsen gave his life for freedom. He wanted a normal life. One more brave soul killed by this bloody regime#IranRevolution pic.twitter.com/SapAcpeiqp

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 8, 2022