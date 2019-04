Compra un'isola e una settimana dopo ruba due caffettiere: arrestato milionario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compra per otto milioni di dollari (poco più di 7 milioni di euro) un’isola e, una settimana dopo, è stato arrestato per il furto di due caffettiere, otto lampadine e un copriletto per un valore totale di 300 dollari (poco più di 170 euro). Autore del colpo è il milionario. Aveva appena comprato Thompson Island, vicino Miami.Lippi possiede anche la casa "Real World" di Key Haven, dove nel 2006 venne girata una serie di Mtv e dove oggi si affittano camere su Airbnb a 999 dollari a notte.Secondo il rapporto della polizia Lippi ha acquistato gli oggetti e ha restituito le scatole originali con altre cose imballate all'interno.Stando a quanto riferisce il quotidiano statunitense, Lippi ha negato l’accusa di furto ma non è voluto entrare nei dettagli. "Fondamentalmente ha a che fare con una disputa commerciale", ha spiegato. È molto complicato e preferirei non entrarci”, ha aggiunto.A quanto pare avrebbe restituito le scatole originali al negozio con i prodotti sbagliati (aveva messo una palla da basket nella scatola della caffettiera, altre lampadine al posto di quelle originali e del copriletto sarebbe stata restituita solo una federa).Lui, che smentisce le accuse, dovrà andare in tribunale il prossimo 18 aprile.