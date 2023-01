Compra quadro abbandonato per 600 dollari e diventa milionario rivendendolo all'asta: «Era ricoperto di guano»

Abbandonato in un capannone agricolo e comprato a 600 dollari, ora venduto per 3 milioni all'asta. È un dipinto dell'artista Anthony van Dyck. Uno schizzo a olio eseguito all'inizio della carriera dell'artista fiammingo.

Lo «Schizzo per San Girolamo» è uno dei due soli studi di Van Dyck basati su un modello dal vivo conosciuti, creato probabilmente tra il 1615 e il 1618, quando il giovane pittore lavorava come assistente nello studio di Peter Paul Rubens ad Anversa. L'opera ritrae un uomo anziano e dinoccolato, con il volto in ombra e la muscolatura magra finemente resa: una rappresentazione che è servita come studio per il «San Girolamo» (1618-20) di Van Dyck attualmente conservato al Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, in Olanda.

Once abandoned in a farm shed, a rediscovered Anthony van Dyck painting has sold for over $3 million at auction.https://t.co/y98505l2pw — CNN (@CNN) January 29, 2023

La scoperta

Il bozzetto a olio è stato scoperto in un fienile di Kinderhook, nello stato di New York, nel 2002 e acquistato all'asta dal collezionista locale Albert B. Roberts. Sebbene il retro della tela fosse punteggiato da escrementi di uccelli, Roberts ritenne che l'opera fosse un dipinto del 'Secolo d'orò olandese e la acquistò per 600 dollari. La sua scoperta è stata autenticata nel 2019, quando la storica dell'arte Susan Barnes l'ha riconosciuta come un'opera di Van Dyck «sorprendentemente ben conservata». «Lo schizzo a olio», ha scritto la studiosa, «è un reperto impressionante e importante che ci aiuta a capire meglio il metodo dell'artista da giovane».

L'autenticazione

Quando gli è stato chiesto perché avesse aspettato così tanto tempo per autenticare il ritratto, Roberts ha risposto che pensava già che si trattasse di un'opera olandese o fiamminga molto probabilmente dipinta da Van Dyke data la sua somiglianza con San Girolamo con un angelo. “Allora non ho fatto niente. Essenzialmente avevo la risposta ", ha detto Roberts all'epoca, secondo The Daily Gazette . “Ciò che è eccitante per me è l'inseguimento. E una volta che sono soddisfatto di chi è, mi rivolgo ad altri lavori.

Lo studio

Uno "studio" viene tipicamente utilizzato dagli artisti come immagine di riferimento quando lavorano su altri dipinti. Secondo il Times, il dipinto alto quasi tre piedi è uno degli unici due studi dal vivo di Van Dyck di quelle dimensioni a sopravvivere. "[Gli studi] non erano pensati per essere esposti", ha detto al Times Christopher Apostle, capo del dipartimento di dipinti antichi di Sotheby's a New York . "L'artista li teneva spesso in studio per farvi riferimento in seguito."

Dopo la morte di Albert B. Roberts nell'agosto 2021, riporta Artnet, la sua proprietà ha offerto lo schizzo di van Dyck a Sotheby's per il suo evento della Masters Week. Una parte del ricavato andrà alla Albert B. Roberts Foundation, che fornisce sostegno finanziario ad artisti e associazioni di beneficenza, secondo Insider. Il modo in cui il dipinto è finito in una piccola città di New York potrebbe rimanere per sempre un mistero, anche se è possibile che ci sia una connessione olandese.