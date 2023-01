Le 6 cose da fare per non perdere la memoria: la scoperta degli scienziati di Pechino

Hai problemi di memoria? Da oggi non più secondo i risultati di uno studio condotto a Pechino da gruppo di esperti e durato dieci anni. A condizionare la perdita di memoria sarebbe lo stile di vita condotto. Per evitare di essere smemorati prima del tempo, i ricercatori hanno scoperto che gli over 60 che hanno condotto una vita più sana e regoale hanno poi goduto dei maggiori benefici.

Le ricerche precedenti non sono state sufficienti per valutare l'effetto di uno stile di vita sano sull'andamento della memoria, ma ora lo studio di Pechino sembra aver individuato il problema.

La memoria è una funzione fondamentale della vita quotidiana e diminuisce continuamente con l'età, compromettendo la qualità della vita e la produttività e aumentando il rischio di demenza.



A combination of healthy lifestyle choices such as eating well, regularly exercising, playing cards and socialising at least twice a week may help slow the rate of memory decline and reduce the risk of dementia, a decade-long @bmj_latest study suggests. https://t.co/v7XOajBHup

