Colonnello russo si ubriaca in un pub a Mosca: perso il computer con informazioni militari top secret

Alzare il gomito più del dovuto è sempre una pessima idea. Peggio, se sei un ufficiale russo che ha in custodia un computer, che contiene informazioni militari sensibili. Alexander Kuzivanov, capitano di primo grado dell'istituto centrale di ricerca, è stato al Beaver Pub di Mosca dopo aver finito di lavorare, ma la sua serata si è conclusa con l'intervento dei medici per il troppo alcol ingerito. Quando si è risvegliato nel suo appartamento, si è reso conto che il prezioso computer non c'era più.

