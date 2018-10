Collisione nel Tirreno tra due mercantili. Paura disastro ambientale nel santuario dei cetacei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Collisione tra due grosse navi mercantili nelle acque a nord della. L'incidente è avvenuto all'alba di stamattina nel bel mezzo del. La collisione non ha causato vittime tra gli equipaggi delle due navi mentre si continua a lavorare per scongiurare un disastro ambientale dato dallo sversamento in mare del carburante. L'incidente è avvenuto a circa 30 chilometri da Capo Corso e dai primi rilievi, la CSL Virginia, battente bandiera cipriota, una portacontainer lunga 300 metri, sarebbe stata speronata dalla motonave Ulisse, in acque internazionali a responsabilità francese.Elicotteri e rimorchiatori di altura, inviati dalla Francia, in ottemperanza al piano di intervento RAMOGEPOL, istituito tra Francia (che ne ha chiesto l'attivazione) Italia e Principato di Monaco per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo, sono giunti sul posto subito dopo l'incidente. Fortunatamente, le buone condizioni meteo, hanno facilitato le operazioni di soccorso.Successivamente, come specificato dalla Capitaneria italiana, "anche la Centrale Operativa della Guardia Costiera italiana ha disposto l'invio, sul posto, di un aereo ATR42 per svolgere attività di monitoraggio. Inoltre, su direttiva del Ministero dell'Ambiente italiano, sono state inviate anche tre unità navali d'altura, mezzi Castalia: Nos Taurus di Livorno, Bonassola di Genova e Koral da Olbia, per l'utilizzo nelle attività di contenimento dello sversamento".Il Santuario dei Cetacei è uno degli ultimi paradisi naturali del Mediterraneo. Solcato da creature come balene e delfini, è un ambiente delicatissimo che sopporta un enorme traffico di navi e pescherecci di tutte le dimensioni.