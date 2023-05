Sabato 27 Maggio 2023, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 20:26

Da più di 100 anni sul fondo dell'oceano. Ma ora è stata ritrovata. È una collana di gioielli in oro affondata con il Titanic. La particolarità? Ha dente di un Megalodonte, squalo preistorico. A scoprirla Magellan, società di mappatura di acque profonde con sede a Guernsey.

Titanic, ecco com'è oggi sul fondo del mare: l'immagine della scansione 3D del relitto

Come è stata scoperta

L'immagine è stata ripresa come parte della prima scansione digitale a grandezza naturale del relitto. Richard Parkinson, amministratore delegato di Magellan, ha detto che la scoperta è "mozzafiato". Il team ha affermato che non è stato consentito toccare la collana a causa di un accordo tra Regno Unito e Stati Uniti che impedisce alle persone di rimuovere i manufatti dal relitto.

Chi è il proprietario

Magellan sta cercando di identificare il proprietario della collana. Come? Utilizzando l'intelligenza artificiale per contattare i familiari dei 2.200 passeggeri a bordo quando la nave è affondata. Nell'ambito del progetto verranno analizzati i filmati dei passeggeri, in particolare dei loro volti e degli abiti che indossavano quando sono saliti a bordo della nave. La scansione è stata effettuata la scorsa estate da Magellan e Atlantic Productions, che stanno realizzando un documentario sul progetto. I sommergibili, controllati a distanza da una squadra a bordo di una nave specializzata, hanno trascorso più di 200 ore a ispezionare in lungo e in largo il relitto. Hanno preso più di 700.000 immagini da ogni angolazione, creando un'esatta ricostruzione 3D.

Titanic: Guernsey firm discovers necklace in Titanic wreck https://t.co/wXmZpuQ0ym — Martin O'Keefe (@czarevich) May 27, 2023