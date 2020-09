Coccodrillo lo morde alla testa mentre fa snorkeling: 33enne salvo per miracolo

Quando si risveglierà potrà raccontare di essere un sopravvissuto. Uno snorkeller 33enne è stato attaccato da un coccodrillo in Australia, ma è riuscito miracolosamente a liberarsi. L’attacco è avvenuto intorno alle 16 di mercoledì al largo di Anchor Bay a Lizard Island: l’uomo si era allontanato dalla riva per fare snorkeling a 50 metri dalla costa quando è stato sorpreso dal coccodrillo che lo ha addentato alla testa e al collo. Dopo aver lottato con tutta la forza che aveva in corpo per resistere all’attacco dell’animale, è miracolosamente riuscito a liberarsi dalla presa e arrivare a riva, dove è stato soccorso.

È stato curato in un primo momento al Royal Flying Doctors Service, poi è stato portato in aereo al Cairns Hospital, dove è ricoverato per le gravi ferite riportate nell’attacco. Secondo i medici non è in pericolo di morte e le sue condizioni rimangono stabili.



Gli agenti del dipartimento dell’ambiente sono ora a caccia dell’animale. Si ritiene che l'uomo aggredito sia un membro dello staff del lussuoso Lizard Island Resort. La struttura di fronte alla barriera corallina è chiusa al pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia e non riaprirà prima di dicembre.



«Si fanno molti sport acquatici in questa zona e sono sorpreso che sia avvenuto questo attacco - ha detto Brett Wright, organizzatore di tour intorno a Lizard Island - Ma in luoghi così remoti bisogna comunque essere sempre vigili».

