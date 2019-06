Florida, si sveglia e trova un enorme alligatore in cucina

In Florida una donna al suo risveglio ha avuto una sorpresa davvero poco piacevole: si è accorta che in cucina c’era un coccodrillo. Il gigantesco ospite era acquattato sotto il tavolo, poi ha iniziato a muoversi e a far cadere sedie e suppellettili. Mary Wischhusen, 77 anni, ha visto l’enorme alligatore mentre stava andando a preparasi la colazione nella sua casa di Clearwater, in Florida. L’animale sarebbe entrato da una porta-finestra dopo averla distrutta. Mary, in realtà si è svegliata proprio per aver sentito dei rumori provenire dalla cucina.

L’alligatore aveva in realtà fatto cadere anche delle bottiglie di vino, dopo aver danneggiato anche le pareti della stanza. Terrorizzata, ha chiesto aiuto al dipartimento di polizia di Clearwater, gli agenti si sono subito precipitati sul posto con un cacciatore di animali. La donna ha raccontato che ci sono voluti due esperti, 10 agenti di polizia e due ore prima di riuscire a tirare fuori l’alligatore dalla casa. Mary ha raccontato al Tampa Bay Times che «tutto quello che avevo davanti agli occhi era una testa enorme, una grande testa che mi guardava dicendo: “Ehi!”. Non so perché voleva il mio vino rosso, ma ha preso il mio vino rosso».



Joelle Castelli, addetta alle comunicazioni del dipartimento di polizia, ha dichiarato: «È insolito che un alligatore irrompa in questo modo. Era una situazione pericolosa. Stava sibilando in modo aggressivo, abbiamo assistito un cacciatore di animali che si è assicurato di portarlo via sano e salvo». La polizia locale ha twittato un filmato del rettile infuriato, dicendo: «Il liquido rosso nel video è vino, non sangue».

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater🐊 The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl — Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) 31 maggio 2019

Si pensa che ci siano circa 1,3 milioni di alligatori che vivono in Florida, la maggior parte dei quali sono animali selvatici che vivono nelle paludi e nelle acque poco profonde. Spesso entrano in stretto contatto con gli umani in modi curiosi, ci sono stati molti incidenti documentati di alligatori che si sono fatti strada nelle piscine o nei giardini. In questa occasione, l’esperto è riuscito a bloccarlo in sicurezza. È stato portato via e sarà rilasciato di nuovo in libertà.