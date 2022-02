Cnn, si dimette il presidente Jeff Zucker: ha tenuto nascosta una relazione con una collega

Jeff Zucker ha annunciato le dimissioni da presidente della Cnn e della divisione news e sport di WarnerMedia. In una nota inviata allo staff, Zucker ha spiegato di avere tenuta nascosta una relazione consensuale con un'altra dirigente della Cnn. Lo riporta il New York Times.

Zucker, 56 anni, è uno dei più potenti dirigenti dell'industria televisiva americana. La sua brusca uscita di scena avviene mentre WarnerMedia, proprietaria della Cnn, sta per essere acquistata da Discovery Inc., in una delle più grandi operazioni di fusione dell'industria dei media Usa. Nel memo inviato ai suoi colleghi e visionato dal New York Times, Zucker ha scritto che la vicenda della sua relazione è emersa durante l'indagine interna condotta sull'ex anchorman Chris Cuomo, licenziato dalla Cnn a dicembre per il suo coinvolgimento nelle vicende politiche del fratello, l'ex governatore di New York, Andrew Cuomo. «Ho ammesso che la relazione si era sviluppata negli ultimi anni. Avrei dovuto renderla nota quando ebbe inizio, ma non l'ho fatto. Ho sbagliato», ha scritto Zucker, che ha guidato la Cnn per nove anni.

Zucker, scrive il Nyt, fa riferimento a Allison Gollust, vice presidente esecutivo della Cnn e responsabile del marketing, una delle principali dirigenti del network. La Gollust in una nota ha riferito che rimarrà nel suo incarico alla Cnn. Sia Zucker che la Gollust sono divorziati. In un memo ai dipendenti di WarnerMedia, Jason Kilar, l'amministratore delegato dell'azienda, ha riferito di avere accettato le dimissioni di Zucker e che «a breve» verrà annunciata una nomina ad interim in sua sostituzione.