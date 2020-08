Clinton: «Con Trump c'è solo caos». Spuntano foto imbarazzanti dell'ex presidente con l'accusatrice di Epstein

Bill Clinton, l'ex presidente americano, afferma che con Donald Trump nello Studio Ovale «è solo caos». Sarebbe questo l'affondo di Clinton secondo le anticipazioni del discorso che terrà durante la seconda serata della convention democratica. «In un momento come questo, lo Studio Ovale dovrebbe essere il centro di comando. Invece c'è solo caos. Solo una cosa non cambia mai: la sua determinazione a negare ogni responsabilità e a scaricala su altri».



Clinton: «Biden va al lavoro e non scarica colpe»

«Il nostro partito è unito nell'offrirvi una scelta molto diversa: un presidente che va al lavoro, un uomo semplice, che porta a termine quello che fa. Un uomo con una missione: assumersi le responsabilità, non scaricare le colpe, concentrato, non distratto, che unisce, e non divide. La nostra scelta è Joe Biden, afferma Bill Clinton nelle anticipazioni del suo discorso alla convention dem.

Michelle Obama, duro attacco a Trump: «Con lui solo caos». E lui replica: «Torna a sederti e guarda»

USA, convention democratica accende corsa alla Casa Bianca





Foto imbarazzanti

foto imbarazzanti che mostrano l'ex presidente che si fa fare un massaggio al collo da Chauntae Davies, una delle accusatrici di Jeffrey Epstein. A pubblicarle è il Daily Mail che riporta anche la testimonianza della donna che racconta come siano state scattate, in un aeroporto in Portogallo, al termine in un volo dell'ormai famigerato «Lolita Express», il jet privato del miliardario morto suicida in cella dopo essere stato accusato di abusi sessuali e traffico di minorenni. «Mentre eravamo nel terminal, l'ex presidente si era lamentato di avere il collo rigido per essersi addormentato sulla poltrona», ha raccontato Davies spiegando che la fotografia risale al 2002 quando prese parte ad una missione umanitaria dell'entourage di Epstein. La donna aveva allora 22 anni e lavorava come massaggiatrice personale del miliardario. A poche ore dal discorso Bill Clinton alla convention democratica, saltano fuoriche mostrano l'ex presidente che si fa fare un massaggio al collo da, una delle accusatrici di. A pubblicarle è il Daily Mail che riporta anche la testimonianza della donna che racconta come siano state scattate, in un aeroporto in Portogallo, al termine in un volo dell'ormai famigerato «Lolita Express», il jet privato del miliardario morto suicida in cella dopo essere stato accusato di abusi sessuali e traffico di minorenni. «Mentre eravamo nel terminal, l'ex presidente si era lamentato di avere il collo rigido per essersi addormentato sulla poltrona», ha raccontato Davies spiegando che la fotografia risale al 2002 quando prese parte ad una missione umanitaria dell'entourage di Epstein. La donna aveva allora 22 anni e lavorava come massaggiatrice personale del miliardario.

Meanwhile half you bitches here want #MeToo but are fucking silent when it comes to shit like this. Bill Clinton's neck massaged by Jeffrey Epstein victim in photo | https://t.co/w7KLnoE3jU — Rockets Redglare (@JustAlan92) August 18, 2020

«Ghislaine si intromise dicendo che potevo fargli un massaggio - ha raccontato ancora Davies riferendosi a Ghislaine Maxwell, l'ex compagna e confidente di Epstein ora accusata di essere sua complice per avergli procurato ed 'addestratò le ragazze - tutti hanno riso, ma lei con il suo accento british ha insistito ed io ho detto che andava bene. Lui mi ha dato la schiena ed io ho iniziato a massaggiare il collo e le spalle del nostro ex presidente». Nonostante la situazione fosse imbarazzante, Davies - che racconta l'episodio in un libro di prossima pubblicazione - afferma che «il presidente Clinton è stato un perfetto gentleman durante il viaggio ed io non l'ho visto coinvolto in nessun comportamento scorretto». Davies ha accusato Epstein di averla violentata in diverse occasioni dopo essere stata reclutata da Maxwell. Clinton ha ammesso di aver partecipato a diversi viaggi con Epstein negando di essere mai stato a conoscenza dei suoi crimini. Al viaggio del 2002, una missione in diversi paesi africani, partecipavano anche gli attori Kevin Spacey e Chris Tucker.

Trump: «Accetterò nomination dal prato della Casa Bianca»

Donald Trump ha confermato che terrà il suo discorso di accettazione della nomination dal South lawn, il prato a sud della Casa Bianca.

Ultimo aggiornamento: 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA