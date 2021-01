Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo e altre star scrivono a Joe Biden: chiedono impegno Usa sul clima

Lettera aperta sul clima per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: oggi sul New York Times è comparso un appello firmato da scienziati, attori di Hollywood, imprenditori e politici. «Lei potrà essere ricordato come il "presidente del clima" che ha guidato l'umanità via dal bordo del baratro. Potrà trasformare il sistema mondiale dell'energia dai carburanti fossili all'energia pulita, creando nello stesso tempo un'abbondanza di posti di lavoro, riducendo il pericoloso inquinamento ed affrontando allo stesso tempo le ineguaglianze economiche, razziali e sanitarie», si legge nella lettera indirizzata al presidente Usa.

Un augurio, insomma, che arriva dopo una serie di decisioni che hanno completamente invertito la rotta degli Stati Uniti, rispetto alla strada imboccata dal predecessore di Biden, Donald Trump. Al nuovo presidente lo aspetta un impegno che i firmatari hanno definito «enorme: la necessità di affrontare una devastante crisi globale sanitarie ed economica e la necessità di riunificare l'America è urgente», si legge in apertura. Inoltre «la ripresa dal Covid 19 e la ricostruzione economica» non sono «missioni separate» da quella del clima, anzi «sono la stessa cosa». Tra quelli che hanno aderito all'iniziativa troviamo, oltre all'europarlamentare Sandro Gozi, anche star come Leonardo Di Caprio, Jane Fonda e Mark Ruffalo.

