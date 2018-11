Allarme clima, università di Princeton: i mari si stanno surriscaldando troppo velocemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma – Allarme clima. Da una ricerca internazionale dell’università Princeton e pubblicata sulla rivista Nature, gli oceani negli ultimi 25 anni avrebbero assorbito il 60 per cento in più di calore solare rispetto a quanto si è sempre ritenuto. Questo, secondo i ricercatori, significa che il riscaldamento globale si prevede che sarà più intenso di quanto preventivato, con possibili eventi estremi devastanti.Tifoni, alluvioni, cataclismi. Lo studio pubblicato su Nature dimostrerebbe che l’acqua degli oceani si sta surriscaldando perchè ha assorbito molto più calore di quanto precedentemente ipotizzato. Laure Resplandy, professore di geoscienze, ritiene che il rischio è di vedere la Terra trasformarsi in una gigantesca serra con effetti secondari come alluvioni dovute all’innalzamento del livello del mare, violenti uragani e la morte di molte barriere coralline.Finora i dati utilizzati dai ricercatori venivano raccolti tramite il sistema Argo composto da circa 4000 boe situate negli oceani di tutto il mondo. Gli studiosi di Princeton, stavolta, hanno usato una nuova tecnica calcolando le percentuali dei gas nell’atmosfera sottraendo quelle emesse dalle attività umane sulla terraferma. Valutando la quantità di ossigeno e anidride carbonica emessa dai mari, i ricercatori di Princeton hanno stabilito che questi si sono riscaldati del 60 per cento in più rispetto a quanto stimato dal Comitato dell’Onu per i cambiamenti climatici, l’Ipcc. In base a queste valutazioni per rimanere entro i limiti dell’Accordo di Parigi, raggiunto a dicembre 2015, le emissioni di gas dovrebbero calare di un ulteriore 25 per cento.