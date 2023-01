Va al McDonald's e riceve 5mila dollari in contanti per errore, il cliente li restituisce e viene premiato

Un McDonald's nel nord dell'Indiana ha accidentalmente regalato a un utente di TikTok una borsa contenente migliaia di dollari in contanti invece del suo ordine. Dopo aver restituito i soldi al negozio, dice che i dipendenti gli hanno offerto prodotti McDonald's gratis per un mese e 200 dollari in segno di gratitudine.



La «McSorpresa»

Immagina di andare in un fast food per uno spuntino veloce e ricevere una borsa piena di contanti - 5.000 dollari per l'esattezza. tutto ciò è diventato realtà per un uomo del nord che è andato in un McDonald's a Elkhart, nell'Indiana, per un McMuffin. Al momento del ritiro, Josiah Vargas spiega: «Mi è stata consegnata una grande borsa di plastica di McDonald's, ma all'inizio non ci avevo dato peso»

Una volta nel parcheggio, Vargas ha aperto la borsa e ha visto che conteneva molti sacchetti di plastica più piccoli con dentro del denaro. «Forse è il deposito bancario del negozio», ha detto di aver pensato il TikToker.

Vargas ha catturato la sua reazione in video e l'ha pubblicato su TikTok (@dookiedoeboy), dove è stato visto da milioni di persone. Non importa quanto volesse i soldi, Vargas sapeva cosa doveva fare.



Man goes viral after he returns a bag full of money his local McDonald’s accidentally gave him

'' Comment and say you would do the same thing 😅'' #dookiedoeboy @McDonalds pic.twitter.com/xrM3Ze24YC — Kumbara 🧠 (@kumbaracasino) January 19, 2023



Un bravo ragazzo

Presa la borsa, è uscito dall'auto e si è diretto verso il McDonald's. Si è avvicinato al bancone e ha detto scherzando: «Ragazzi, state riciclando denaro qui?». I dipendenti furono euforici e molto probabilmente anche sollevati: «Sei una benedizione di Dio», ha detto un dipendente. «Oh mio Dio, voglio davvero darti un abbraccio», ha commentato un altro.

Vargas ha parlato con i dipendenti e ha scambiato quattro chiacchiere prima di ripartire. Alla fine, ha ottenuto una buona ricompensa: Vargas ha detto nel video che McDonald's gli fornirà i suoi prodotti gratis per un mese, insieme a 200 dollari in segno di gratitudine.



Dopo l'incidente, gli utenti hanno inondato il video di Vargas, con molti che hanno applaudito le sue azioni e alcuni hanno detto che «flussi buoni karma sono in arrivo». «Le azioni di Josiah sono un'ispirazione per tutti noi e gli saremo eternamente grati per aver restituito il nostro deposito bancario», ha dichiarato il proprietario della location Estephan Awad in una dichiarazione rilasciata al quotidiano IndyStar.



Concludendo il suo video TikTok, Vargas ha dato un consiglio a tutti coloro che lo hanno guardato: «Siate brave persone. Io ho restituito 5mila dollari e ne ho ricevuti 200 più un mese gratis al McDonald's»