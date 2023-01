Cina e Usa potrebbero «essere in guerra tra due anni»: la previsione del generale americano in un report segreto

Cina e Usa potrebbero essere in guerra tra due anni. È la previsione contenuta in «un insolito e roboante memo» inviato alle truppe sotto il suo comando firmato dal generale americano Michael A. Minihan, che immagina un conflitto aperto tra le due superpotenze in un periodo di tempo molto più ravvicinato di quanto finora ipotizzato dagli analisti. A capo del Comando della mobilità aerea, che supervisiona la flotta di aerei da trasporto e da rifornimento del servizio, il generale ha avvertito i suoi uomini di accelerare i preparativi per un potenziale conflitto, citando le aspirazioni del presidente cinese Xi Jinping e la possibilità che gli americani si accorgano del rischio quando sarà troppo tardi, riferisce il Washington Post.

«Spero di sbagliarmi - ha scritto Minihan - Il mio istinto mi dice che combatteremo nel 2025. Xi si è assicurato il terzo mandato e ha creato il consiglio di guerra nell'ottobre 2022. Le elezioni presidenziali di Taiwan sono nel 2024 e offriranno a Xi una ragione. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono nel 2024 e offriranno a Xi un'America distratta. La squadra, la ragione e l'opportunità di Xi sono tutte allineate per il 2025».

China could be at war with the U.S. two years from now, according to Gen. Michael A. Minihan, who oversees the Air Force’s fleet of transport and refueling aircraft. He cited the 2024 presidential elections in Taiwan and the U.S. as part of his rationale. https://t.co/HTUm8vdMkP

