Cina, scoperta tomba di 1.300 anni fa

Una tomba risalente alla dinastia Tang, al potere in Cina tra il 618 e il 907 d.C., è stata scoperta nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi e potrebbe contenere i resti di un importante personaggio storico dell'epoca. Lo ha reso noto l'Istituto di archeologia della provincia cinese. Il sepolcro, rinvenuto nel villaggio di Yancun, nel distretto nuovo Xixian, potrebbe appartenere a Xue Shao, primo marito della principessa Taiping, figlia dell'imperatore Gaozong della dinastia Tang.



L'Istituto provinciale di archeologia dello Shaanxi ha lavorato agli scavi della tomba tra l'agosto e il dicembre di quest'anno, portando alla luce 120 reperti, per la maggior parte statuette in ceramica dipinta. Trovata anche una epigrafe di 600 parole ben conservata, su una pietra quadrata, di 73 centimetri per lato. La stele riporta l'albero genealogico, l'incarico di governo, la causa della morte, la progenie e altre informazioni su Xue Shao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA