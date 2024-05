Cina circonda Taiwan con navi da guerra e caccia. «Manovre militari per testare capacità di prendere il potere»

«L'Esercito popolare di liberazione cinese organizza esercitazioni congiunte attorno all'isola di Taiwan per punire le forze secessioniste». Il sito di Global Times, quotidiano prodotto dal Partito comunista cinese in inglese, lo afferma in modo molto diretto, senza infingimenti: non sono semplici esercitazioni quelle svolte attorno a Taiwan, sono una ritorsione perché il nuovo leader dell'isola, Lai Ching-Te, ha posizioni meno dialoganti con la Cina, difende sovranità e identità di Taipei. Non solo: le navi da guerra e caccia cinesi hanno accerchiato Taiwan, nel secondo giorno di manovre militari, perché, dice Pechino, si punta a testare la capacità di "prendere il potere" nell'isola autonoma dopo l'insediamento del nuovo presidente.

Aggiunge Global Times, la cui lettura è utile per comprendere fino a che punto vuole avventurarsi Xi Jinping che ha inserito nel suo progamma l'annessione anche sostanziale di Taiwan (la Cina già la considera una sua provincia), forte di uno scenario internazionale favorevole (per questo Pechino ha saldato l'alleanza con Putin): «Il Comando del Teatro Orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese tiene le esercitazioni congiunte Sword-2024A nello stretto di Taiwan, nel nord, nel sud e nell'est dell'isola di Taiwan, nonché nelle aree intorno alle isole di Kinmen, Matsu, Wuqiu, e Dongyin dal 23 al 24 maggio. Giovedì mattina l'Esercito popolare di liberazione cinese ha lanciato un'esercitazione militare intorno all'isola di Taiwan con l'obiettivo di punire le forze secessioniste dell'indipendenza di Taiwan e inviare un avvertimento alle forze di interferenza esterna che seguono i separatisti del leader regionale di Taiwan Lai Ching-te. Progettate per circondare l'isola di Taiwan sia da est che da ovest, le esercitazioni mostrano la capacità di attacco dell'esercito in tutte le direzioni dell'isola senza punti ciechi, formando una situazione in cui l'isola è bloccata da entrambi lati, hanno detto gli esperti».

Il ministero della Difesa cinese: presidente Taiwan spinge isola verso la guerra

Il ministero della Difesa cinese ha accusato il presidente di Taiwan Lai di spingere l'isola verso la «guerra» perché «ha messo seriamente in dubbio il principio di una sola Cina», «ha cercato di ricorrere alla forza per ottenere l'indipendenza e di affidarsi a Paesi stranieri per ottenere l'indipendenza, che spinge i nostri compatrioti di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra e pericolo», ha detto il portavoce Wu Qian. «Ogni volta che l'indipendenza di Taiwan ci provoca, spingeremo le nostre contromisure un ulteriore passo avanti, fino a raggiungere la completa riunificazione della madrepatria».

Il caos a Taiwan

A Taiwan la situazione è turbolenta. Racconta la Cnn: l'isola si trova ad affrontare il caos nella legislatura, «i partiti di opposizione che favoriscono legami più stretti con la Cina detengono la maggioranza, e hanno spinto per sottoporre l'amministrazione del nuovo presidente a un controllo più rigoroso.

Migliaia, soprattutto giovani, sono scesi in piazza per protestare contro il tentativo dell'opposizione di accelerare le proposte di legge per garantire più potere al parlamento. Ma nonostante la grande dimostrazione di forza di Pechino, la vita è continuata normalmente a Taiwan, i cui 23 milioni di abitanti si sono abituati alle minacce militari cinesi, anche se negli ultimi anni sono diventate più regolari e importanti. "Non abbiamo paura del Partito Comunista Cinese e abbiamo fiducia”, ha detto alla Cnn un pensionato di 88 anni». La maggioranza della popolazione è contraria a finire sotto il dominio di Pechino, a fare la stessa fine - sia pure con un percorso molto differente - di Hong Kong.