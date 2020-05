Cina: contro l'indipendenza di Taiwan anche l'uso della forza

di Taiwan . La, dunque, attaccheràse non ci saranno altri modi d'impedirne l' indipendenza : il generale Li Zuocheng, capo del Dipartimento di staff congiunto e membro della Commissione militare centrale, ha detto che «se si perde la possibilità di riunificazione pacifica, l'Esercito di liberazione popolare con l'intera nazione, incluso il popolo di, prenderà ogni misura necessaria per distruggere trame o azioni separatiste». Li, in occasione del 15esimo anniversario della Legge antisecessione, ha aggiunto che proprio la legge del 2005 dà la base legale per un'azione militare.