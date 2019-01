Cina, lo scienziato che effettuò modifiche sul Dnd delle gemelle rischia la pena di morte

Che fine ha fatto He Jankui, lo scienziato cinese che lo scorso novembre scioccò il mondo annunciando la nascita delle prime gemelle geneticamente modificate? Secondo quanto riporta il Telegraph, un gruppo di scienziati britannici ritiene che He sia agli arresti domiciliari a Shenzhen, controllato a vista da guardie armate, e che rischi la pena di morte. Dal giorno dell'annuncio delle gemelle col Dna modificato per proteggerle dal virus dell'Hiv, lo scienziato avrebbe ricevuto minacce di morte e sarebbe stato messo sotto inchiesta dal governo cinese. Gli scienziati britannici suoi colleghi sono convinti che He possa essere accusato di corruzione, un reato che in Cina può portare alla pena di morte. Inoltre, He sarebbe accusato di avere infranto le regole deontologiche che in Cina vietano l'impianto di embrioni umani geneticamente modificati. © RIPRODUZIONE RISERVATA