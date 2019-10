Riapre in Cina il tempio ancestrale imperiale

È stato riaperto dopo un restauro durato un anno il tempio ancestrale imperiale di Shenyang (Taimiao in cinese), capoluogo della provincia nordorientale cinese di Liaoning: la costruzione, risalente a 238 anni fa, si trova vicino al Palazzo Imperiale della città, costruito agli inizi della dinastia Qing.LEGGI ANCHE...> Israele, torna alla luce la "New York" di 5000 anni fa La riapertura del tempio sabato scorso è stata accompagnata da una mostra sulla storia del Taimiao ed è coincisa con la Festa Nazionale cinese: costruito nel 1781, il tempio è stato classificato come un progetto chiave dal governo, approvato dall'Amministrazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Culturale. Nel 2004 il Palazzo Imperiale della dinastia Qing a Shenyang, la cui costruzione risale al 1625, è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.