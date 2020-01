Cina, operativo il più grande radiotelescopio del mondo

Terminati i tre anni di collaudi, entra in funzione in Cina il radiotelescopio FAST, che con il suo mezzo chilometro di diametro è il più grande oltre che il più sensibile al mondo. Il Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope (FAST) sarà gradualmente messo a disposizione degli astronomi di tutto il mondo, fornendo loro un potente strumento per scoprire i misteri che circondano la genesi e l'evoluzione dell'universo.

Shen Zhulin, un funzionario della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, ha annunciato che «tutti gli indicatori tecnici del telescopio hanno raggiunto o superato gli standard previsti», e che le sue prestazioni sono «le migliori a livello mondiale». Il FAST è dotato di un singolo piatto con un diametro di 500 metri e un'area di ricezione equivalente a circa 30 campi da calcio. Si trova in una depressione carsica naturale, di forma sferica, nella provincia di Guizhou, nella Cina sud-occidentale. Jiang Peng, l'ingegnere capo del telescopio, ha dichiarato che, ora che è stato messo in funzione, FAST potrà essere utilizzato a pieno regime per l'osservazione, e si prevede che consentirà di fare una serie di importanti scoperte scientifiche nel giro dei prossimi due o tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA