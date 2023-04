Taiwan, la Cina muove la portaerei Shandong e annuncia importanti attività militari nel Mar Giallo

Nuove esercitazioni militari per la Cina. L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui domani, dalle 9 alle 12 locali (3-6 in Italia), saranno «svolte importanti attività militari» in alcune aree del mar Giallo, sottoposte al divieto di ingresso. Lo si legge in uno stringato avviso postato in tarda serata sul sito dell'Amministrazione, senza ulteriori dettagli sulle operazioni programmate.

Le navi coinvolte

Il Ministero della Difesa ha annunciato che la portaerei della Marina cinese "Shandong" ha navigato nell'Oceano Pacifico con altre navi. Ha inoltre confermato circa 210 nuove partenze e arrivi di navi come velivoli basati su portaerei. Di conseguenza, il numero totale di partenze e sbarchi tra il 7 e il 16 è stato di circa 330.

Taiwan accusa la Cina: «Si prepara a scatenare una guerra». Xi: «L'esercito provi combattimenti reali»

Gli spostamenti

Dal 10 al 16 aprile, la Forza di autodifesa marittima (JMSDF) ha mosso la portaerei Shandong della Marina cinese di classe Kuznetsov. Insieme ad altri cacciatorpediniere missilistici e diverse fregate, è stata spostata da 200 chilometri a sud di Miyakojima a diverse centinaia di chilometri a sud di Okinotorishima.

La raccolta di informazioni

Durante questo periodo, circa 140 aerei da combattimento e circa 70 elicotteri sono decollati e sono atterrati sul ponte dello Shandong. Le navi di scorta della MSDF Sazanami (Kure) e Asagiri (Maizuru) hanno condotto la raccolta di informazioni, l'avvertimento e la sorveglianza, mentre i caccia dell'Air Self-Defense Force si sono lanciati contro aerei basati su portaerei in arrivo e in partenza.