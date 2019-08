Il supertifone devasta la Cina: 32 morti dopo il passaggio di Lekima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 32 i morti e 16 i dispersi dopo l'impatto del super tifone Lekima, che ha colpito ieri la provincia di Zhejiang, in Cina orientale. La maggior parte dei decessi si sono verificati nella contea di Yongjia, amministrata dalla città di Wenzhou, dove le piogge torrenziali hanno causato una frana che ha bloccato un fiume. La diga del lago è crollata e le acque hanno invaso le strade e spazzato via la gente. Quasi 1,08 milioni di persone sono state evacuate in luoghi sicuri, e circa 5 milioni di persone a Zhejiang sono state interessate, afferma la sede provinciale di controllo delle inondazioni. Lekima, il nono tifone e il più forte questo anno, ha raggiunto la costa cinese all'1:45 (ora di Pechino) di ieri nella città di Wenling in Zhejiang, con venti di 187 chilometri all'ora e forti piogge. In Zhejiang, il tifone ha danneggiato più di 173.000 ettari di colture e 34.000 case.La perdita economica diretta ammonta a 14,57 miliardi di yuan, circa 2,1 miliardi di dollari. Lo comunica la sede per il controllo delle inondazioni. Le operazioni di salvataggio sono in corso. Ieri, forti acquazzoni hanno inondato la città di Linhai, una città con 1.600 anni di storia, a circa un'ora e mezza di macchina a nord dal luogo in cui è arrivato il tifone. La città era completamente inondata, i soccorritori hanno dovuto navigare su gommoni ed evacuare i residenti. L'acqua delle inondazioni ha cominciato a diminuire oggi. Lo affermano i soccorritori. Secondo le autorità locali, oltre 16 squadre di soccorso civile si sono offerte volontariamente per salvare i residenti bloccati a Linhai.Mentre il tifone ha attraversato Shanghai, circa 253.000 cittadini sono stati evacuati in luoghi sicuri. Lo comunicano le autorità di controllo delle inondazioni di Shanghai. Oggi, il tifone Lekima si dirige verso nord in direzionedella costa orientale della provincia di Shandong. Si prevede un secondo impatto lungo la linea costiera aShandong a fine giornata, portando vento forte e intensi rovesci. Lo comunica il Centro Meteorologico Nazionale.L'ufficio dell'amministrazione del traffico aereo di Shandong ha dichiarato che il tifone interesserà considerevolmente il traffico negli aeroporti della zona. Un totale di 47 voli hanno subito modifiche.