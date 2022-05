Domenica 8 Maggio 2022, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 10:14

Si intensificano i movimenti di armi tra le superpotenze con la guerra tra Russia e Ucraina. La Cina ha consegnato i missili anti aerei FK-3 alla Serbia, che li ha mostrati per la prima volta al pubblico. Sono stati trasportati al paese europeo (l'unico ad averli) a fine aprile nell'aereo Y-20 della Forza aerea cinese. La missione è stata descritta dagli esperti militari cinesi come la più grande operazione all'estero. Un'operazione, però, che preoccupa la Nato.

Cina consegna missili FK-3 alla Serbia, cosa succede

Composto non solo da missili e lanciatori, ma anche da radar e veicoli di comando, il sistema di difesa aerea cinese è potente ma accessibile, hanno detto domenica gli esperti cinesi, notando che i paesi occidentali dovrebbero astenersi dal fare dichiarazioni infiammatorie contro il legittimo sviluppo della difesa nazionale della Serbia e la sua cooperazione con la Cina. La Serbia, sabato, ha messo l'FK-3, la versione per l'esportazione del sistema missilistico di difesa aerea cinese HQ-22, in mostra pubblica durante le esercitazioni militari presso la base aerea di Batajnica vicino a Belgrado, ha riferito l'Associated Press.

Serbia: «Un potente deterrente»

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che i missili cinesi, così come altre consegne recenti di hardware militare, non sono intesi come una minaccia per nessuno e rappresentano solo un "potente deterrente" contro i potenziali attaccanti, ha riferito l'Associated Press. Le foto e i video rilasciati dal Ministero della Difesa della Serbia e dai media sabato mostrano che gli FK-3 consegnati alla Serbia includono una serie di lanciamissili mobili su strada, diversi tipi di radar corrispondenti e veicoli di comando.

Le caratteristiche: simile al Patriot degli Usa

Gli FK-3, invece di usare un sistema di lancio verticale, usano rampe di lancio angolate. Con le rampe di lancio regolabili, il lanciatore può aiutare con la direzione, dando ai missili una gamma più lunga. Essendo l'unico missile di difesa aerea al mondo ad utilizzare un sistema di guida a doppia modalità che combina il comando più il sistema di guida composito di homing radar semi-attivo e il sistema di guida di comando whole-course, l'FK-3 è molto preciso sia a lunghe che a brevi distanze, ed è difficile da interferire. Il missile può coprire bersagli tra cui aerei e missili da cinque a 100 chilometri di distanza ad altitudini da 50 metri a 27 chilometri. Il missile cinese è paragonabile al missile Patriot degli Stati Uniti.

La Nato risponde

L'Associated Press ha detto che l'esposizione del missile cinese da parte della Serbia ha sollevato "preoccupazioni in Occidente e tra alcuni dei vicini della Serbia che un accumulo di armi nei Balcani potrebbe minacciare la fragile pace nella regione", e "la Serbia è il primo operatore dei missili cinesi in Europa". Alcuni paesi occidentali hanno iniziato una campagna di diffamazione contro la Serbia, motivata dal timore di un potenziale dispiegamento di un sistema di difesa aerea di origine cinese in Europa, in quanto potrebbero pensare che il grande sistema radar phased array dell'FK-3 possa individuare tutte le attività degli aerei NATO vicino alla Serbia.