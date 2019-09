Cina, i caccia sopra Pechino: tutto è pronto per la grande parata del 1° ottobre per i 70 anni della Repubblica popolare

Tra le proteste ad Hong Kong e il braccio di ferro con gli Usa sulle sanzioni economiche, è ufficialmente cominciato il count-down per le grandi celebrazioni dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese, fondata da Mao Zedong il 1º ottobre 1949 L'evento clou sarà una grande parata militare, proprio il primo ottobre, attesa come la più grande della sua storia: sfileranno anche le armi più avanzate e da giorni sui cieli di Pechino sfrecciano caccia, elicotteri e aerei con lunghe scie dei colori della Repubblica. «Vogliamo sottolineare che questa parata militare non sarà indirizzata verso alcun Paese o distretti e qualsiasi incidente specifico», ha detto a Pechino il generale Cai Zhijun, vice direttore generale dell'Ufficio operazioni del Dipartimento di Stato maggiore congiunto della Commissione centrale militare, guidata dal presidente Xi Jinping.



Intanto mentre accanto a piazza Tienanmen la folla fa la fila, non solo per la tomba di Mao, ma anche per l'esposizione di tutti i memoriabilia di 70 anni fa al Museo nazionale cinese, sarà inaugurato domani il sito ufficiale dell'ufficio stampa per le celebrazioni. Il sito web (http://www.70prc.cn), sia in versione cinese che inglese, pubblicherà notizie aggiornate sugli eventi e informazioni sulle conferenze stampa e le interviste per giornalisti cinesi e stranieri. Stesso programma per i profili WeChat e Weibo dell'ufficio stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA