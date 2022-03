Cina contro Stati Uniti: «Il tentativo Usa di sopprimere noi e Russia non riuscirà»

Durissimo affondo della Cina contro gli Stati Uniti. Le parole del presidente Joe Biden non sono passate inosservate a Pechino che ha definito «sconcertante» la dichiarazione di Biden. Facciamo un passo indietro: Biden aveva detto che Putin non può rimanere al potere. Oggi in un edotoriale molto duro il Global Times giudica poco responsabile il comportamento di Biden. «Non importa quanto bene funzioni la macchina della propaganda di Biden, non può sminuire il fatto che una dichiarazione così schietta in un momento così delicato potrebbe infiammare ulteriormente la situazione. Questo è stato poco saggio e irresponsabile, e riflette un terribile problema all'interno della politica statunitense: alcuni politici stanno portando le loro lamentele personali a livello nazionale», si legge.

La Cina inoltre boccia il piano Usa 2023 che prevede un aumento delle dotazioni e delle spese militari. È un piano da guerra fredda, commenta la Cina.

Il rapporto sulla strategia di difesa nazionale degli Usa «è pieno di idee da Guerra Fredda e di confronto tra i campi: Cina e Russia sono due grandi potenze e il tentativo di contenere e sopprimere entrambi i Paesi non avrà successo». È il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, all'indomani della presentazione della relazione del Pentagono a corredo del budget 2023, secondo cui la Cina è il più importante concorrente strategico degli Usa, mentre la Russia è definita una seria minaccia.

L'America vede nemici immaginari, dice Wang.

La parte statunitense, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, «dovrebbe riflettere sulle proprie responsabilità nella crisi in Ucraina e rivedere e correggere le sue pratiche di creazione di nemici immaginari, ignorando le preoccupazioni politiche e di sicurezza di altri Paesi e mobilitando il confronto di gruppo». Il portavoce ha invitato «ad attuare seriamente la dichiarazione» fatta dal presidente Joe Biden nell'ultimo colloquio in modalità video con il suo omologo cinese Xi Jinping sul fatto «di non cercare una nuova guerra fredda, di non cercare di cambiare il sistema cinese, di non cercare di opporsi alla Cina rafforzando le alleanze, di non sostenere l'indipendenza di Taiwan e di non avere alcuna intenzione di scontrarsi con la Cina», puntando invece alla collaborazione con la parte cinese.

Nella nuova situazione, «Cina e Usa dovrebbero rispettarsi a vicenda, coesistere pacificamente e lavorare a una cooperazione vantaggiosa per tutti». Nella conferenza stampa tenuta ieri sul bilancio 2023 per la difesa, la vice ministra americana della Difesa Kathleen H. Hicks ha parlato di Cina, Corea del Nord e Russia come le più grandi minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

