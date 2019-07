Cina, da martedì apre al pubblico un palazzo di 2.200 anni fa: era del primo imperatore Qin Shihuang

Con questi palazzi, come narra una popolare leggenda, voleva raggiungere l'immortalità in mare. Per questo il primo imperatore della Cina, Qin Shihuang, fondatore della dinastia Qin, nel terzo secolo avanti Cristo, costruì un meraviglioso impianto di edifici che saranno aperti al pubblico per la prima volta dal 16 luglio nella città di Qinhuangdao, nella provincia dell'Hebei nel nord della Cina. L'ufficio comunale per i reperti culturali ha comunicato che gli scavi, con una superficie di 6.640 metri quadrati, saranno visitabili gratuitamente. Il museo è costruito sulle rovine dei palazzi della dinastia Qin (221 a.C.- 206 a.C.), che risalgono a più di 2.000 anni fa e rappresentano l'unica struttura architettonica rimanente di quel periodo nella regione che comprende Pechino, Tianjin e Hebei. I palazzi di Qinhuangdao sono stati costruiti dall'imperatore Qin durante il suo quarto viaggio verso est dopo l'unificazione della nazione. La costruzione del museo e la protezione delle strutture è iniziata nel 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA