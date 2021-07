Cina, fermato reattore della centrale nucelare di Taishan: «Sbarre di combustibile danneggiate»

È stata chiusa una centrale nucleare in Cina, a Taishan nella provincia di Guangdong. Le autorità hanno deciso di spegnere un reattore dopo che sono stati rilevati lievi danni alle sbarre di combustibile. Il China general nuclear power group (Cgn) quest'oggi ha comunicato che è in corso una manutensione della struttura. La sospensione delle attività dell'impianto nel sud del Paese è arrivata dopo che nei giorni scorsi si è notato un picco dei livelli di radioattività che ha fatto temere una perdita di materiale dalla struttura.

Lo scorso mese, le autorità competenti avevano effettivamente comunicato di aver notato dei piccoli danni alle barre di combustibile e con ciò avevano spiegato la causa dell'aumento dell'attività radiattiva nella zona.

Lo scorso 14 giugno i funzionari cinesi hanno segnalato un incidente al reattore numero 1 dell'impianto. Ma minimizzando la gravità del problema, dicendo si stava trattando di un 'evento comune'.

