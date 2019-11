Cina, oltre 70mila cittadini riducono le emissioni

Più di 70.000 cittadini hanno preso parte a un programma denominato «progetto per i Giochi Mondiali Militari a basse emissioni di carbonio», totalizzando una riduzione di 100,23 tonnellate di carbonio con la donazione di «crediti», compensando così le emissioni legate ai trasporti causate dall'organizzazione dell'evento.

Si tratta della prima volta in cui la Cina utilizza la riduzione dell'inquinamento da parte dei singoli cittadini per questo tipo di compensazione del carbonio. Zhang Gao, vice responsabile di China Hubei Emission Exchange, ha detto che in passato l'imboschimento o altri provvedimenti di Ccer (Chinese certified emission reduction, programma cinese per la riduzione delle emissioni) sarebbero state le priorità del governo per realizzare una compensazione di questo genere.

Tuttavia, durante i Giochi Mondiali Militari, il pubblico ha contribuito alla compensazione delle emissioni di carbonio conducendo attività quotidiane ecologiche. Liu Qingqing, del distretto di Qingshan della città di Wuhan, è una grande sostenitrice del programma dei Giochi Mondiali Militari a basse emissioni. Ogni volta che va a fare la spesa nella catena di negozi locale, si porta dietro una borsa della spesa riutilizzabile invece di comprare una nuova borsa di plastica. In questo modo, ha ottenuto una riduzione di 20 g e ha ottenuto 20 crediti di carbonio come ricompensa. Al termine del programma, la donna cinese ha donato 1000 g come riduzione ai Giochi MondialiMilitari, sostenendo che è stato per lei un onore dare questo contributo per la sua città.