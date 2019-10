Cile, bufera social sul presidente Pinera: «E' come Nerone, Santiago brucia e lui mangia la pizza»

Alla fine, dopo aver imposto il coprifuoco con i mezzi militari schierati per le vie di Santiago, il presidente del Cile Sebastian Pinera ha ceduto alle proteste di piazza: nel pomeriggio ha annunciato la sospensione dell'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, ultimo di una serie di rincari che aveva fatto esplodere il malcontento popolare. «Ho ascoltato con umiltà la voce della gente - ha detto Pinera - e non avrò paura di continuare a farlo, perchè così si costruiscono le democrazie. Ho deciso di sospendere l'aumento del metro, ciò che richiederà la rapida approvazione di una legge, finché concorderemo un sistema per proteggere meglio i nostri compatrioti».

Eppure questo non è bastato. Una nuova polemica infatti ha animato la protesta. A far aumentare gli oppositori e le critiche, alcune immagini diffuse in rete - all'origine un tweet di Boris van der Spek, fondatore di Chile today - che lo ritraggono mentre mangia una pizza in un ristorante, mentre tra le strade montava la rivolta e venivano date alle fiame autobus e vagoni delle metropolitane.

L'immagine, diventata subito virale, è stata scattata venerdì sera da due persone che hanno visto il presidente con la sua famiglia alla Pizzeria Romería, a Vitacura, intorno alle 20:30. Pinera stava festeggiando il compleanno di un familiare, appena poche ore dopo aver dichiarato lo stato di emergenza. La portavoce del governo, Cecilia Pérez, ha difeso la cena del presidente dicendo che è «anche umano». Ma sui social divampa la polemica. Un utente ha paragonato Pinera a Nerone. «Quando Roma bruciò, l'imperatore Neronèsuonò la lirà. Quando Santiago brucia, l'imperatore Piñera 'mangia la pizza a Vitacurà», scrive Juan Claudio. Mentre un altro chiede: «Come mai non hanno annullato il compleanno? Non potevano festeggiare un altro giorno? Non potevano farlo in privato? Non poteva scusarsi? C'era tanta voglia di pizza? Chi vuole mangiare con questo caos? Tutta la famiglia è tarata. Empatia dei sociopatici». «Piñera dichiara #stato di emergenza per mangiare una pizza con calma», ironizza un utente. «Cecilia Pérez: il presidente è umano. Tutti abbiamo il diritto di mangiare una pizza a Vitacura mentre Santiago brucia. Ricorda i doveri quando sei povero. Ricorda i diritti quando sei Pinera. Ma quelli irresponsabili siamo noi. #ChileDesperto», scrive invece Rebecca.

