Allerta meteo in Colorado, è in arrivo il "Ciclone Bomba": soccorsi in azione

Lo hanno chiamato "Bomb Cylcone". La traduzione è quasi superflua, soprattutto a giudicare dalle immagini che arrivano dagli Stati Uniti. In Colorado i soccorsi sono già in azione per aiutare le persone colpite dalla bufera di neve.



Allerta meteo nel Midwest, dove è attesa una 'bomba ciclonicà che potrebbe portare venti con forza di uragani, bufere di neve e allagamenti. Il fenomeno si verifica quando c'è un brusco calo di pressione atmosferica.



I can't stress enough just how bad road conditions are in Weld County. Plows ceased operations earlier this afternoon and blowing snow is making for a treacherous drive. pic.twitter.com/7NkfJzynSR — Liz Gelardi (@LizGelardi) March 14, 2019

L'allerta è scattata per circa 70 milioni di residenti tra il Colorado, il Nebraska, il Wyoming e i due stati del Dakota. Il servizio meteo nazionale ha sconsigliato di mettersi alla guida, mentre oltre mille voli sono già stati cancellati e diversi distretti scolastici hanno deciso di far rimanere gli studenti a casa



Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA