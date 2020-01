Chiama la madre malata durante il talent show e scopre in diretta che è morta

C'è un video in Indonesia che sta facendo il giro del web. E' il momento straziante dove si vede una concorrente di un talent show di 14 anni chiamare in diretta sua madre malata per rivelarle che sta per passare al turno successivo, ma gli viene comunicato che è morta pochi minuti prima. La giovane, Jannah, aveva deciso di comparire nel programma indonesiano Liga Dangdut nella speranza di ottenere il premio in denaro per curare sua madre. La sua esibizione ha entusiasmato i giudici ed è passata al round successivo. Così ha deciso di telefonare a casa per dare la buona notizia.



Chiama la madre, la ragazza disperata in diretta

Ma la sua gioia è stata spezzata improvvisamente quando al telefono ha risposto lo zio: «Jannah, tua madre ha detto di essere forte, dato che dovrai prenderti cura della tua famiglia ora. La ameremo sempre. Tua madre è morta». Le sue lacrime hanno toccato il cuore di tutti, giudici e concorrenti sono corsi ad abbracciarla. Un video della devastante telefonata è stato condiviso su Twitter dal cantante Azim Kamaruzzaman, è stato visto oltre 250.000 volte.

Sambungan.. "Jannah & keluarga sayang Mama.. Tapi Allah lebih sayangkan Mama" Allah!

2/2 pic.twitter.com/Yt7GI73XO9 — Azim Kamaruzzaman (@RealAzimK) January 21, 2020

Il talent Liga Dangdut è una competizione per trovare il miglior cantante indù di dangdut, una forma di musica folk che fonde stili hindi, arabi e malesi. Ciascuna delle 34 province indonesiane seleziona un “ambasciatore” tramite un percorso di audizioni, prima di essere inviato nella capitale Jakarta per la gara. Chi arriva al primo posto vince 500 milioni di rupie indonesiane ($ 35.000) in contanti, seguito da 300 milioni ($ 22.000) e 200 milioni ($ 14.500) per il terzo posto. La competizione è iniziata nel 2018 ed è ora alla sua terza stagione.



