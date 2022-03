«Chernobyl, Putin ha ordinato un attacco terroristico alla centrale nucleare»: la rivelazione del New York Times

Il New York Times cita un comunicato dei ministeri della Difesa e dell'Intelligence ucraini in cui si parla di un attacco terroristico alla centrale nucleare di Chernobyl. Il Governo ucraino, secondo il prestigioso quotidiano americano, ritiene che il presidente russo Vladimir Putin abbia «ordinato la preparazione di un attacco terroristico» nel sito della centrale nucleare di Chernobyl.

Chernobyl, il New York Times: «Putin ha ordinato un attacco terroristico alla centrale nucleare»

Il New York Times cita i ministeri della Difesa e dell'Intelligence ucraini ma spiega di non avere conferme sul campo. Si tratterebbe di un'operazione "false flag": le forze di occupazione russe - dice la nota - «cercheranno di causare una catastrofe alla centrale nucleare di Chernobyl controllata dalla Russia, per poi accusare l'Ucraina del disastro».