Ora ad Atene, a settembre a Pechino: in aeroporto debutta il check-in facciale

In Europa è già una realtà. Anche se a livello sperimentale all’aeroporto Internazionale di Atene il volto diventa la carta d’imbarco: grazie a SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, i passeggeri che volano con Aegean Airlines possono superare rapidamente il check-in e i controlli di sicurezza con una semplice scansione facciale.

Da settembre invece sarà operativo nel grande aeroporto internazionale Pechino Daxing, il secondo della capitale cinese: check-in e consegna dei bagagli autonoma e riconoscimento facciale durante i controlli di sicurezza. Secondo l'Amministrazione si prevede che i servizi di check in autonomo saranno utilizzati da oltre l'86% dei passeggeri, mentre la consegna dei bagagli autonoma faciliterà la vita al 76% degli utenti. Inoltre, tutti i controlli di sicurezza dell' aeroporto inizieranno a utilizzare il riconoscimento facciale. Ciò significa che sarà possibile attraversare l' aeroporto dal check in all'imbarco senza nessun bisogno di biglietti e documenti e in maniera autonoma. Il nuovo aeroporto utilizzerà strumenti di identificazione di frequenze radio per rintracciare i bagagli.

Ad Atene invece i passeggeri che scelgono di testare questa nuova opzione all’arrivo in aeroporto per il check-in devono scannerizzare il proprio passaporto e farsi scattare una foto. Terminata questa operazione, i passeggeri possono recarsi ai controlli di sicurezza, dove vengono rapidamente processati e identificati con una scansione del volto, senza più mostrare la carta d’imbarco. La tecnologia di Smart PathTM si integra con i chioschi per il check-in e i gate di imbarco common-use già attivi negli scali; questo rende la soluzione economicamente vantaggiosa e accessibile a più compagnie aeree.



