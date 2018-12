Charlottesville: investì attivista dei diritti umani, la giuria chiede l'ergastolo per un neonazista

Lanciò la sua auto contro un gruppo di manifestanti scesi in piazza per contrastare il raduno dei suprematisti bianchi a Charlottesville in Virginia: uccise così Heather Heyer, 32 annim attivista e assistente legale. Ora per il neonazista James A. Fields Jr., 21 anni, la giuria che lo ha esaminato lo ha riconosciuto colpevole e ha chiesto per lui l'ergastolo.



Per il ferimento di altre persone i giurati hanno deliberato 419 anni. Il giovane ha assistito impassibile alla lettura del verdetto. A emettere la sentenza, il 29 marzo prossimo, sarà il giudice del processo, che potrà eventualmente diminuire la pena. La vicenda aveva riaperto la polemica sul crescente sostegno dei suprematisti bianchi, in particolare dopo che Donald Trump aveva suddiviso le colpe della tragedia tra i due fronti. © RIPRODUZIONE RISERVATA