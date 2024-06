Lunedì 10 Giugno 2024, 18:19

E tre. Charles Spencer, 60 anni, fratello minore della principessa Diana, ha annunciato il suo terzo divorzio all'orizzonte. Il nono conte Spencer ha reso nota personalmente la separazione dalla moglie Karen Gordon, al Mail on Sunday: «È immensamente triste» ha detto, ora «voglio solo dedicarmi ai miei figli e ai miei nipoti, e auguro tutta la serenità possibile a Karen per il futuro».

La coppia, che ha una figlia di 11 anni, Charlotte Diana, si sarebbe allontanata dopo la pubblicazione del libro di lui “A Very Private School”, autobiografia ricca di dettagli sul suo passato, in particolare le molestie subite da ragazzo, quando studiava in collegio. La crisi sarebbe nata durante la stesura del libro. I conti non avrebbero retto alla pressione mediatica che ne è seguita, almeno questa è la versione ufficiale. Il conte Spencer ha rivelato di aver subito abusi quando aveva 11 anni e frequentava l’esclusiva scuola privata inglese di Maidweel Hall. Questo e altri demoni hanno continuato a perseguitarlo per tutta la vita. «Nel duro ambiente maschile di un collegio - dove mia madre mi mancava terribilmente - ero una facile preda», ha scritto il conte abbandonato dalla madre assieme alla sorella Diana quando aveva 3 anni. Charles Spencer ha detto al MoS che i cinque anni di lavoro sulle sue memorie lo hanno profondamente colpito e lo hanno portato a sottoporsi a un trattamento per trauma alla fine dell'anno scorso. Sarebbe stato particolarmente traumatizzato dalla scoperta del suo diario scolastico del 1976, in cui l'assistente matrona, che secondo lui aveva abusato sessualmente di lui, aveva scritto un messaggio dimenticato da tempo. Questi abusi ha detto il conte hanno influito successivamente sui rapporti che ha avuto con le donne.

La notizia del divorzio è arrivata pochi giorni dopo l'annuncio della morte del padre di Karen, malato da tempo di Alzheimer: «Sono stata felice di essere lì per sostenere mia madre e mio fratello che hanno svolto la maggior parte del lavoro pesante nell'affrontare le sue cure qui sull'isola di Vancouver», aveva scritto lei sui social meno di una settimana fa, ma stando agli ultimi aggiornamenti del suo account Instagram sarebbe rientrata ad Althorp House. Nella residenza ufficiale della famiglia Spencer - ancora il Daily Mail - pare che tutti fossero già stati avvisati da settimane dell'imminente divorzio della coppia, che condurrebbe vite separate da aprile.

Charles Spencer e Karen Gordon, 51 anni, filantropa canadese, si erano sposati il 25 giugno 2011, ad Althorp, dove è sepolta la sorella maggiore del conte, la principessa Diana, dopo un fidanzamento di quattro mesi. L'incontro, solo un anno prima, in un appuntamento al buio in un ristorante di Los Angeles. Per lei si trattava del secondo matrimonio dopo quello con il produttore cinematografico Mark Gordon (tra i suoi lavori, Salvate il soldato Ryan, Speed, Greys' Anatomy e Criminal Minds). Insieme hanno avuto due figlie, Emma, nata nel 1998, e Kate, nel 2001. Parlando al Sunday Times nel 2020, il conte ha detto: «Karen ed io apprezziamo entrambi ciò che fa l'altro e ci prendiamo cura di ciò che abbiamo. Nessuno di noi ha mai trovato una felicità come questa prima d'ora». Negli ultimi mesi sua moglie si è distinta per la sua assenza agli eventi tenutisi ad Althorp e Spencer House a Londra a metà marzo per lanciare il libro del cont.

Prima di Karen, Charles Spencer era stato sposato con Victoria Lockwood. Da lei ha avuto quattro figli: Lady Kitty, le gemelle Lady Eliza e Amelia, e Louis, che erediterà il titolo di conte. Dopo il divorzio, nel 1997, lui tornò a vivere in Inghilterra e lasciò il Sudafrica dove si era trasferito con la famiglia per sottrarsi all'attenzione dei media. Erano infatti gli anni della massima popolarità di Lady Diana e tutto ciò che riguardava la sua famiglia scatenava attenzioni morbose, tanto che gli Spencer (che si erano sposati nell'89) preferirono far crescere i quattro figli in un contesto più privato. L'unione naufragò, anche per via dei tradimenti di lui, che portarono la contessa a soffrire di disturbi alimentari nei primi anni di matrimonio. Archiviato il matrimonio nella vita di Victoria arrivò l'imprenditore sudafricano Jonathan Aitken, da cui ha avuto il figlio Samuel, mentre Charles Spencer si risposò con Caroline Freud, da cui ha avuto altri due figli, Edmund e Lara Caroline, che oggi hanno rispettivamente 21 e 18 anni.

Il conte dunque torna single. Chissà se in futuro ritroverà l'amore. Per il momento la famiglia resta l'unica priorità, dice. Anche se ai tabloid inglesi non è sfuggito come il conte Spencer, nel frattempo, si sia avvicinato all'archeologo norvegese Cat Jarman. La coppia, insieme al reverendo Richard Coles, ospita The Rabbit Hole Detectives, un podcast di storia. La dottoressa Jarman, separata dal marito, è apparsa nel programma Digging for Britain della BBC Two e il mese scorso è stata premiata come "Persona nordica dell'anno" dalla Confederazione delle società scandinave. Ha anche aiutato il conte Spencer a portare alla luce una villa romana nei terreni di Althorp. Gli amici dicono che sembrano molto felici insieme ma che sono ancora agli inizi.