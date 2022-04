Charcoal: la cecchina che Kiev paragona a "Lady Death", l'ucraina che uccideva i nazisti durante la seconda guerra mondiale

Dopo il "Ghost of Kyiv", il pilota di jet che difende i cieli dagli attacchi della Russia, l'Ucraina ha un nuovo eroe. Anzi, un'eroina. La chiamano "Charcoal" ed è una cecchina che sta combattendo con coraggio contro l'invasore. I social del governo la stanno facendo conoscere al mondo e hanno pubblicato una sua foto con il volto parzialmente coperto, per non metterla a rischio.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Foto GHOST OF KIEV L'Ucraina elogia il «Fantasma di Kiev» MONDO Il macellaio di Bucha benedetto SOCIAL Chanel, le influencer russe fanno a pezzi le borse su Instagram:...

A Ukrainian female sniper who goes by “Ugoliok” which means charcoal.🔥 pic.twitter.com/WOQHPMu2WC — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 3, 2022

Come Lyudmila Pavlichenko

La cecchina senza nome si è unita alle forze armate ucraine nel 2017, combattendo nel Donbas contro i separatisti sostenuti dalla Russia. Dopo essersi presa una pausa dal suo lavoro a gennaio, si è unita alla resistenza quando la Russia ha invaso il suo paese il 24 febbraio scorso. In un messaggio condiviso dall'esercito ucraino, Charcoal ha promesso di punire le forze di Mosca.

«Dobbiamo eliminarli tutti! Queste persone non sono esseri umani. Nemmeno i fascisti erano così vili come questi orchi. Dobbiamo sconfiggerli», ha detto. Charcoal si unisce a un'orgogliosa linea di cecchini ucraini, la più famosa delle quali è Lyudmila Pavlichenko, soprannominata "Lady Death" per aver ucciso più di 300 tedeschi durante la seconda guerra mondiale.