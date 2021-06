Cina, fuga di radiazioni per una perdita dalla centrale nucleare di Taishan: è allarme

Una fuga radioattiva da una centrale nucleare cinese. La denuncia è stata fatta dall'azienda francese che è proprietaria della centrale stessa, la quale ha avvertito di una «minaccia radioattiva imminente». La fuga di radiazioni si sarebbe rilevata all'esterno della centrale nucleare di Taishan nella provincia del Guangdong e, secondo il rapporto francese, la autorità della Cina avrebbero nei giorni scorsi innalzato i limiti consentiti di radiazioni in modo non dover costringere la centrale a chiudere.

CNN reporting the US is assessing whether there was a leak at a nuclear power plant in Taishan, Guangdong, about 75 miles west of Hong Kong https://t.co/IF85JgZsBB — Austin Ramzy (@austinramzy) June 14, 2021

Da quanto appreso, il governo statunitense non avrebbe ancora classificato la situazione come un «livello di crisi», nonostante le segnalazioni della Framatome, la società francese. Intanto, dalla Cina fanno sapere come gli indicatori ambientali all'interno e intorno all'impianto di Taishan siano normali e non ci sia alcuna anomalia nel funzionamento dell’impianto.

«Secondo i dati disponibili, l'impianto sta operando entro i parametri di sicurezza – si legge in una nota della centrale nucleare –. Il nostro team sta lavorando con esperti competenti per valutare la situazione e proporre soluzioni per affrontare qualsiasi potenziale problema».

#BREAKING EDF says increase in 'noble gases' found in China nuclear plant cooling system pic.twitter.com/LQSHomyaTg — AFP News Agency (@AFP) June 14, 2021

Uuno dei reattori Epr della centrale nucleare ha subìto «un aumento della concentrazione di alcuni gas rari nel circuito primario» ha precisato poco fa il gruppo francese Edf. «Siamo stati informati dell'aumento della concentrazione di alcuni gas rari nel circuito primario del reattore n.1 della centrale nucleare di Taishan di proprietà e gestita da TNPJVC, una joint venture di CGN (70%) ed Edf (30%)» spiega il comunicato precisando che icosiddetti gas «rari» includono argon, elio, krypton, neon o xeno.

«La presenza di alcuni gas rari nel circuito primario è un fenomeno noto, studiato e previsto dalle procedure operative dei reattori», aggiunge Edf dopo i rumor della Cnn. Edf ha detto anche di aver contattato la joint venture TNPJVC e di aver «richiesto la costituzione di un consiglio di amministrazione straordinario di TPNJVC affinchè il management presenti tutti i dati e le decisioni necessarie».