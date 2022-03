Centrale nucleare Zaporizhzhya, esplosioni «vicino all'alimentatore numero 1». Cosa è successo nell'impianto più grande d'Europa

Esplosioni nella centrale nucleare di Zaporizhzhya, nei pressi del centro di addestramento e dell'alimentatore numero uno. Si tratta della più grande centrale in Europa. Il personale addetto ha lasciato le postazioni di lavoro durante le esplosioni.

Chernobyl, il "sarcofago" è blindato: la centrale va avanti con i generatori diesel, ecco cosa fa più paura

Secondo quanto ha riferito il gestore delle centrali nucleari ucraine Energoatom sul suo canale Telegram, a far espoldere parte delle munizioni nel sito della centrale sarebbero state le truppe russe. Il ministro dell'Energia, Herman Galushchenko, ha poi affermato che durante il bombardamento della centrale nucleare del 4 marzo scorso, che ha causato un incendio nel centro di addestramento, sono rimaste molte mine inesplose: «Una enorme minaccia per la sicurezza nucleare».

#Russians have partly exploded ammunition at #Zaporizhzhia Nuclear Plant near the remnants of the training centre next to the power-generating unit N1.

They are also planning to continue explosions at the biggest nuclear plant of Europe.#StopPutinNOW

— WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) March 14, 2022