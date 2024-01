Caucus in Iowa, Trump avanti nei sondaggi

Domenica 14 Gennaio 2024, 08:12

La corsa alla Casa Bianca si intensifica con l'attenzione focalizzata sui caucus repubblicani dell'Iowa, dove un recente sondaggio indica Donald Trump in testa con il 48%, seguito da Nikky Haley al 20%, superando di quattro punti il governatore della Florida, Ron DeSantis. I risultati in Iowa e le imminenti primarie del 23 gennaio in New Hampshire potrebbero confermare la presunta inevitabilità della candidatura di Trump o svelare un'alternativa sorprendente. Attualmente, l'ex ambasciatrice all'Onu di Trump, Haley, guida le attenzioni, con prospettive favorevoli soprattutto in New Hampshire, dove un sondaggio recente la colloca a soli 7 punti di distanza da Trump, con il 32% contro il 39% dell'ex presidente.