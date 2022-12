Le cascate del Niagara congelate dalla tempesta invernale che sta colpendo New York

Le cascate del Niagara sono congelate. Nebbia ghiacciata e lastre di ghiaccio ricoprono parti dell'iconica destinazione turistica, al confine tra lo stato di New York e l'Ontario, in Canada. Uno spettacolo che si è formato quando il clima invernale ha colpito il nord-est durante il fine settimana, portando temperature gelide e una tormenta mortale a Buffalo, New York, a circa 25 miglia a sud delle Cascate del Niagara.