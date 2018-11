Alla Casa Bianca è già Natale: ecco le decorazioni mostrate da Melania Trump

Pensavate di essere in pochi ad aver già fatto l'albero di Natale? Anche Melania Trump ha mostrato gli addobbi natalizi pensati per la Casa Bianca.



Il tema di quest'anno è "American Treasures". Partendo dalla voglia di onorare lo spirito patriottico attraverso i suoi simboli, Melania Trump ha personalmente sviluppato tutti gli addobbi. Per questo sono presenti vari alberi, che rendono onore a diverse istituzioni come ad esempio il Gold Star Family tree, albero decorato dalle famiglie dei militari che si sono sacrificati per il bene della nazione. Sui rami campeggiano stelle dorate e fiocchi patriottici. Inoltre, i visitatori sono incoraggiati a lasciare i loro messaggi per chi è al fronte attraverso dei tablet installati nelle vicinanze.



