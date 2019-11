Malta, il premier Muscat verso le dimissioni: travolto dal caso Caruana

Dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e l'arresto del presunto mandante, l'imprenditore Yorgen Fenech, rilasciato su cauzione dopo l'arresto, il primo ministro maltese Joseph Muscat intende annunciare le sue dimissioni a breve.

Omicidio Caruana, il "re" dei casinò pagò 150mila euro per i tre sicari

Lo riferisce in apertura il Times of Malta, sottolineando che la sua decisione arriva al culmine della crisi politica generata dall'inchiesta sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Muscat stamane ha incontrato il presidente della Repubblica George Vella, al quale - spiega il giornale - potrebbe aver anticipato la sua decisione. È atteso un discorso televisivo del premier.

La famiglia Caruana Galizia si è detta «sgomenta» per la notizia della scarcerazione di Keith Schembri, l'ex capo di gabinetto del premier Joseph Muscat accusato dall'imprenditore Yorgen Fenech di essere l'ispiratore dell'omicidio della giornalista Daphne. In una dichiarazione pubblicata su Facebook, la famiglia chiede anche le dimissioni immediate di Muscat. «Siamo sgomenti - hanno scritto i Caruana - di vedere che Schembri è stato rilasciato sotto la supervisione del primo ministro, che continua a svolgere il ruolo di giudice, giuria e carnefice in un'indagine per omicidio che finora coinvolge tre dei suoi più stretti colleghi.

Questa parodia di giustizia sta facendo vergognare il nostro Paese, sta facendo a pezzi la nostra società e ci sta degradando. Non può più continuare così. Esortiamo il primo ministro a farsi da parte e lasciare che un altro senza conflitti di interesse prenda il suo posto. Se il premier ha a cuore gli interessi della giustizia e di Malta, dovrebbe dimettersi immediatamente. Il nostro Paese è più importante della sua carriera».

