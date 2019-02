Il cartone contiene messaggi che invitano al suicidio: è allarme negli Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK – Se non fosse stato che il suo bambino aveva il sangue dal naso e lei voleva distrarlo, forse la dottoressa Free Hess non si sarebbe accorta che ilche il piccolo stava guardando conteneva un raggelante messaggio che invitava a compiere il suicidio tagliandosi le vene.Ma la signora Hess invece si era seduta accanto al figlioletto e con lui guardava un filmino su YouTube Kids. Incredula, anzi sconvolta, ha avuto la prontezza di spirito d registrare le immagini di un uomo che a quattro minuti dall’inizio del cartone animato compariva in scena e fingendo di tagliarsi le vene dei polsi diceva «Bambini, ricordate, tagliate di traverso se volete solo ottenere attenzione, ma se volete veri risultati tagliate per lungo».La dottoressa Free Hess, una pediatra di Ocala, in Florida, ha subito segnalato la questione a YouTube, che ha censurato il filmato. Ma in seguito si sono avute altre denunce: altre mamme e altri pediatri hanno denunciato di aver visto simili messaggi criminali.YouTube ha ringraziato tutti coloro che hanno segnalato l’intromissione nel canale YouTube Kids, e ha spiegato che ogni 24 ore le segnalazioni vengono controllate una per una e i filmati giudicati inappropriati vengono tolti dalla piattaforma.Alcuni pediatri tuttavia temono che i bambini che hanno visto le immagini possano essere rimasti impressionati, e magari possano – per curiosità – seguire i consigli scellerati dell’uomo.La ex presidente dell’American Psychologycal Association, la dottoressa Nadine Kaslow, ha dichiarato che «per i bambini che hanno visto queste immagini dovrebbero essere trasmesse immagini che espongano il concetto opposto, che cancellino il messaggio assimilato».