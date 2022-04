Carnevale di Rio, in migliaia alle prime sfilate dopo 2 anni di stop: anche Ronaldinho tra i vip in tribuna extra lusso

Dopo due anni di pandemia di Covid si sono svolte davanti a migliaia di spettatori le prime sfilate del Carnevale nel Sambodromo di Rio de Janeiro. Le sfilate, che avrebbero dovuto svolgersi a febbraio, erano state rinviate a causa della recrudescenza del Covid-19. Il ritorno dei colori e della musica tradizionale brasiliana per le strade della città ha richiamato nella capitale mondiale del carnevale migliaia di turisti.

Rio de Janeiro, il ritorno dei turisti dopo la pandemia

La prima scuola di samba della Serie Oro a esibirsi è stata Acima da Hora, con uno spettacolo ispirato ad una popolare linea ferroviaria e ai personaggi che la attraversano. Tra le sfilate più applaudite dal pubblico quella di Uniao da Ilha do Governador, con un 'enredo' (trama) incentrato sulla liberazione dello schiavo Zacarias grazie a un miracolo religioso.

Tutto pronto a Rio per il primo carnevale post-Covid

Lo spettacolo ha esaltato in particolare la devozione dei brasiliani alla Vergine di Aparecida, patrona nazionale. Il personaggio vip più assediato dalla stampa è stato comunque l'ex campione del mondo ed ex Pallone d'oro Ronaldinho, che per l'occasione ha aperto le porte del suo lussuoso 'camarote' (tribuna) privato, da dove godeva di una vista privilegiata sul viale di 800 metri palcoscenico delle sfilate.

Nonostante il Comune non abbia autorizzato gli eventi in strada, si stima che alcuni 'blocos de rua' (gruppi musicali stradali) si riverseranno lo stesso lungo le vie dei quartieri di Rio, parallelamente alle sfilate nel Sambodromo, in concomitanza con l'arrivo in città di decine di migliaia di turisti provenienti da vari Stati del Paese, come San Paolo, Minas Gerais e Paranà, tra gli altri.