Detenuto evade dal carcere con la bici rubata nell'officina della prigione, ripreso dopo 70 chilometri di fuga

Evasione da film in Gran Bretagna. Un detenuto è fuggito dal carcere di massima sicurezza in sella a una bicicletta rubata dall'officina del penitenziario. Ma la libertà provvisoria è durata poco. Un paio di ore, qualcosa in più, prima di essere intercettato a una settantina di chilometri dalla prigione.

Evasione dal carcere in bicicletta

L'episodio - raccontato dal Mirror - è accaduto nel carcere di massima sicurezza di Bedford, cittadina nell'Est dell'Inghilterra, capoluogo della contea del Bedfordshire. Appena scoperta la fuga è scattata la caccia all'uomo. Alcuni automobilisti hanno notato l'uomo che pedalava - senza troppa fretta - lungo un'autostrada in direzione Londra e hanno chiamato la polizia. Il detenuto è stato quindi raggiunto vicino a Borehamwood, Herts, e riportato in custodia. Sospiro di sollievo e qualche grattacapo per la sicurezza del penitenziario: «La maggior parte delle persone sarebbe saltata su un treno e sarebbe arrivata dall'altra parte del paese. Non era esattamente Fuga da Alcatraz, mettiamola così», dice al tabloid un insider del carcere.

IL FURTO, LA FUGA E LA CONDANNA INASPRITA

La bici è stata "prelevata" dall'officina di riparazione di biciclette, officina aperta nel carcere l'anno scorso e impiega sette ladri. Il rapporto sulla fuga dice che il detenuto si è allontanato attorno alle 14 ed è stato arrestato due ore dopo, mentre pedalava verso Londra. Il fuggiasco ora deve rispondere di evasione dalla custodia legale e ha avuto due mesi aggiuntivi alla sua condanna.